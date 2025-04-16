Obama, yazılı bir açıklama yaparak Harvard Üniversitesi'nin, akademik özgürlüğü ve entelektüel bağımsızlığı savunmaya devam etmesini övdü. Harvard’ın, öğrencilerinin entelektüel sorgulama yapabilmeleri ve sağlıklı bir tartışma ortamında eğitim alabilmeleri için somut adımlar attığını belirten Obama, bu tutumun diğer üniversiteler için de bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Trump Yönetiminin Eleştirilen Adımı

Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi'ni özellikle Filistin’e yönelik destek gösterileri nedeniyle hedef almıştı. Bu durum, ABD'nin eğitim kurumlarına yönelik politikaları ve akademik özgürlükler konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirmişti. Harvard Üniversitesi'nin bu saldırıya karşı gösterdiği direnç, Obama tarafından takdirle karşılandı.

Obama’dan Akademik Özgürlük Vurgusu

Obama, açıklamasında, akademik özgürlüğün korunmasının, demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Harvard’ın bu süreçte izlediği tutumun, yalnızca kendi öğrencilerine değil, tüm yükseköğretim kurumlarına bir ders niteliğinde olduğunu belirtti. “Akademik özgürlüğü engellemeye yönelik hukuka aykırı bir girişim reddedildi” diyen Obama, diğer üniversitelerin de benzer bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.