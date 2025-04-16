NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Zelenskiy, Rusya'nın savaşı sürdürme kararlılığını eleştirerek, barışa ulaşmanın ancak güçlü bir irade ile mümkün olabileceğini ifade etti.

Rusya’nın Ateşkese Yanıt Vermemesi Endişe Verici

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin sunduğu ateşkes teklifine yaklaşık 35 gündür olumlu yanıt vermediğini belirterek, bu durumun savaşın sürmesinin sebeplerinden biri olduğunu dile getirdi. Rusya'nın savaşta ısrarcı tutumunun, Ukrayna'nın barışa ulaşma çabalarını zorlaştırdığını söyleyen Zelenskiy, uluslararası topluma bu konuda daha fazla baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Hava Savunma Sistemi İhtiyacı

Ukrayna, Rusya'nın füze saldırılarına karşı daha güçlü savunma önlemleri alabilmek için “Patriot” hava savunma sistemine olan ihtiyacını yineledi. Zelenskiy, Avrupa ve Amerika'dan sağlanan hava savunma anlaşmalarının bir an önce uygulanmasını beklediklerini belirterek, Ukrayna'nın savunma gücünü artırmanın önemine dikkat çekti.

Ukrayna'nın Barış Çağrısı: Kararlılık Önemli

Zelenskiy, kalıcı barışa ulaşmanın, yalnızca kararlı bir şekilde Rusya'ya baskı yaparak mümkün olacağını vurguladı. Müttefiklerine çağrıda bulunan Ukrayna lideri, Rusya'nın saldırganlığını durdurmak için uluslararası toplumun daha güçlü bir birlik sergilemesi gerektiğini söyledi.

Savaşın Sonlanması İçin Uluslararası Birlik Gerekli

Zelenskiy'nin açıklamaları, savaşın sona ermesi için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi ve Rusya'ya karşı daha etkili bir diplomatik baskı uygulaması gerektiği mesajını veriyor. Ukrayna’nın barış hedeflerine ulaşabilmesi için, NATO ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası müttefiklerin desteği kritik önem taşıyor.