Nick Frost, "Harry Potter" evreninin sevilen karakteri Rubeus Hagrid'e hayat verecek. Profesör Minerva McGonagall rolü için Janet McTeer ile anlaşmaya varılırken, Paapa Essiedu'nun da Severus Snape karakterini canlandıracağı öğrenildi. Üç oyuncunun da son haftalarda yapım ekibiyle yoğun görüşmeler gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Kadroya katılan bir diğer dikkat çekici isim ise komedi yapımlarıyla tanınan Paul Whitehouse oldu. “The Fast Show” ve “Harry & Paul” gibi projelerle bilinen Whitehouse, Hogwarts’ın sert mizaçlı hademesi Argus Filch rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Önceki açıklamalarda, usta oyuncu John Lithgow’un Albus Dumbledore karakterine hayat vereceği de resmi olarak duyurulmuştu.

Merakla beklenen dizinin çekimlerinin bu yaz başlaması planlanıyor. İlk sezonun ise 2026’nın başlarında izleyiciyle buluşması öngörülüyor. Ancak Harry Potter, Ron Weasley ve Hermione Granger karakterlerine kimin hayat vereceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu üç ikonik rol için oyuncu seçimlerinin önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.