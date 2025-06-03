Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya ve Ukrayna liderlerinin katılması halinde İstanbul’daki olası görüşmeye dahil olmaya istekli olduğunu açıkladı.

İstanbul’da düzenlenen Rusya-Ukrayna müzakereleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Leavitt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin bir araya gelmesi için doğru zamanın geldiğini belirtti.

Leavitt, “Başkan Trump, böyle bir zirve gerçekleşirse buna açık olduğunu söyledi. Ancak her iki liderin ve tarafların masaya oturması gerekiyor. Bugün, Başkan Trump’ın talebiyle bu görüşmeler başladı. Başkan’ın bu süreç hakkındaki düşüncelerini ise kendisi paylaşacak” dedi.