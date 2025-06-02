ABD’li milyarder girişimci Elon Musk, Beyaz Saray’daki görevinden ayrılmasının ardından Trump yönetiminin sunduğu bütçe tasarısına sert eleştirilerde bulundu. Musk, ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulan yeni bütçenin, hükümet verimliliğini artırmak amacıyla kurulan DOGE birimini zayıflattığını belirterek “hayal kırıklığına uğradım” dedi.

Musk: DOGE Haksız Yere Günah Keçisi İlan Edildi

Geçtiğimiz hafta istifasını açıklayan Musk, ABD basınına yaptığı değerlendirmede, DOGE’un kamuoyunda haksız yere eleştirildiğini savundu. Hükümetin yaptığı kesintilerde suçlunun DOGE gibi gösterildiğini belirten Musk, “DOGE her şeyin günah keçisi haline geldi, bu büyük bir haksızlık” ifadelerini kullandı.

“Uzay Projelerine Odaklanacağım”

Beyaz Saray’daki görevinden ayrıldıktan sonra uzay teknolojilerine daha fazla zaman ayıracağını ifade eden Musk, bütçe tasarısıyla ilgili şu sözleri kullandı:

“Açıkçası, bütçe açığını artıran, azaltmayan ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görünce hayal kırıklığına uğradım.”

Trump Yönetimiyle Fikir Ayrılıkları Yaşadı

Elon Musk, danışmanlık yaptığı süre boyunca Trump yönetiminin tüm politikalarını onaylamadığını ve zaman zaman fikir ayrılıkları yaşandığını da dile getirdi.

“Yönetimin yaptığı her şeyi desteklemiyordum. Ama bunu röportajlarda dile getirmek zor çünkü çatışma yaratmak istemiyorum. Aynı zamanda, yapılan her şeyin sorumluluğunu da almak istemiyorum” dedi.