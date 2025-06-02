Polonya’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sandıktan zaferle çıkan isim Karol Nawrocki oldu. Resmi sonuçlara göre, Nawrocki oyların yüzde 50,9’unu alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

29 Milyon Seçmen Sandık Başına Gitti

Dün gerçekleştirilen ikinci tur seçimde yaklaşık 29 milyon kayıtlı seçmen, mevcut Varşova Belediye Başkanı ve liberal aday Rafal Trzaskowski ile muhalefetteki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi’nin adayı tarihçi Karol Nawrocki arasında tercih yaptı.

Seçim Komisyonu’nun açıkladığı kesin sonuçlara göre, Karol Nawrocki yüzde 50,9 oy oranıyla Polonya’nın yeni cumhurbaşkanı olurken, anketlerde önde gösterilen Trzaskowski yüzde 49,1 oy aldı.

Nawrocki, 5 Yıl Boyunca Görevde Kalacak

Nawrocki, seçim sonucunun ardından 5 yıl boyunca Polonya’yı cumhurbaşkanı olarak temsil edecek. Seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada birlik ve istikrar mesajı veren Nawrocki, ülkenin geleceği için çalışacağını belirtti.