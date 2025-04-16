Dallas İtfaiye-Kurtarma yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, 3 öğrenci doğrudan silahla yaralanırken, toplamda 4 öğrencinin farklı seviyelerde yaralandığı belirtildi. Yaralı öğrencilerin yaşlarının 15 ile 18 arasında olduğu, yaralanmalarının ise ciddi ile hayati tehlike oluşturmayan seviyelerde olduğu bildirildi.

Okul Çevresinde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Olayın ardından okul çevresindeki güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer saldırının nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şüpheli kişinin kimliği ve saldırının motive edici sebepleri hakkında bilgi verildiği anda kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.