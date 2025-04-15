Bugün sabah saatlerinde Güney Kaliforniya'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, San Diego Hayvanat Bahçesi Safari Parkı'ndaki fillerin gösterdiği bir davranış dikkatleri üzerine çekti. Ndlula, Zuli, Mkhaya, Umngani ve Khosi isimli filler, depremin etkilerini hissettikleri an sürülerini korumak amacıyla bilinen ‘uyarı çemberi’ni oluşturdu. Fillerin bu davranışı, hayvanların çevrelerindeki tehditleri algılayarak hızlı bir şekilde toplandıklarında birbirlerini savunmak amacıyla uyguladıkları eski bir savunma mekanizmasının örneği olarak dikkat çekiyor.

Filler neden uyarı çemberi oluşturur?

Filler, özellikle yavru filleri korumak için içgüdüsel olarak çember oluşturur.

Yetişkin filler dış çemberi oluştururken, yavrular çemberin ortasında kalır. Bu, onları aslan, sırtlan gibi yırtıcılardan korumak içindir.

Çember oluşturmak, grup içindeki fillerin birbirine yakın durarak iletişimde kalmasını sağlar.

Özellikle tehlike anında birlikte hareket etmeleri kolaylaşır.

Filler, çember oluşturduklarında hem saldırı yönünü daha iyi analiz ederler hem de her yöne karşı daha güçlü bir savunma hattı kurmuş olurlar.

Kulaklarını açarak ve burunlarını kaldırarak tehditkar duruşlar sergileyebilirler.

Sürü genellikle dişi lider (matriark) tarafından yönetilir. Lider, tehlikeyi sezdiğinde sürüyü bu şekilde organize eder. Bu durum, hem hayatta kalma içgüdüsünün hem de sosyal zekânın göstergesidir.

Bu davranış genellikle , Afrika savanlarında, ormanlık alanlarda , doğal yaşam parklarında ve belgesellerde sıkça gözlemlenebilen bir davranıştır.