İran'ın bazı eyaletlerinde kum fırtınası ve hava kirliliği nedeniyle resmi daireler, bankalar ve tüm kademelerdeki eğitim kurumları tatil edildi.

Havadaki toz taşınımının fazla olması ve oluşan hava kirliliği nedeniyle Loristan, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed ve Buşehr eyaletlerinde resmi daireler, bankalar ve tüm kademelerdeki eğitim kurumları tatil edildi. Eyaletlerde eğitimin çevrim içi sürdürüleceği, acil hizmet birimlerinin ise çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.

Yetkililer, eğitim-öğretim faaliyetlerinin çevrim içi olarak sürdürüleceğini açıkladı. Öğrenciler dijital platformlar üzerinden derslerine devam ederken, eğitimin aksamaması için önlemler alınmaya başlandı.

Kum fırtınasının nedenleri neler?

Kum fırtınalarında genellikle ana neden şiddetli rüzgarlar olarak öne çıkıyor. Diğer yandan , bitki örtüsünün zayıf veya az olması da kum fırtınasının oluşum nedenleri arasında yer alıyor. Bitkiler, yaşamın önemli birer parçası. Ancak, çöl gibi alanlarda ya da aşırı otlatma yapılan bölgelerde bitkiler veya bitkilerin az olması toprağın savunmasız hale gelmesine neden olduğundan rüzgarın varlığıyla beraber kum fırtınasına zemin hazırlıyor.

Uygun olmayan tarım tekniklerinin kullanımı da kum fırtınasının nedenleri arasında yer alıyor. Nadasa bırakmak ve yoğun sürüm de kum fırtınalarına zemin hazırlıyor.