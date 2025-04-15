Kinşasa’daki 11 sağlık bölgesi, selden ağır şekilde etkilendi. 5 binden fazla kişi, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, afet bölgesinde sağlık ve insani yardım çalışmalarını hızlandırmak için çok sektörlü bir koordinasyon sağladıklarını belirtti.

Yetkililer, bölgedeki vatandaşları dikkatli olmaya ve resmi uyarıları takip etmeye çağırdı. Yardım ekipleri, etkilenen bölgelere ulaşarak kurtarma ve yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Kongo'daki Sel Felaketi ve Sağlık Bakanlığı'nın Müdahalesi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, bu tür afetlere hızlı ve koordineli müdahale etmeye devam edeceğini vurguladı. Hem sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hem de insani yardım çalışmalarının hızla organize edilmesi için gerekli adımların atılacağı duyuruldu.

Afet bölgesinde yaşanan bu trajik olay, Kongo'daki altyapı eksikliklerini ve doğal afetlere karşı hazırlıksızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Uluslararası yardım çağrıları da arttı.