Geçtiğimiz Cuma günü Altındağ Belediyesi önünde gerçekleşen izinsiz eylemin ardından, Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki açıklamalarda bulunmuş, belediye bünyesinde Hizmet-İş Sendikası’na üye hiçbir çalışan bulunmadığını belirtmişti. Tiryaki, tüm personelin belediye yönetiminin yanında olduğunu vurgulamıştı. Bugün ise belediye çalışanları, Başkan Tiryaki’ye desteklerini göstermek amacıyla belediye binası önünde bir araya geldi.

“Veysel Tiryaki Nerede, Biz Oradayız” Sloganları Atıldı

Altındağ Belediyesi çalışanları, sendikal baskılara karşı olduklarını dile getirerek topluca Başkan’a destek verdi. Belediye binası önünde toplanan kalabalık grup, “Veysel Tiryaki nerede, biz oradayız” sloganları eşliğinde, “Sendikal baskı istemiyoruz” yazılı pankartlar taşıdı. Çalışanlar, Başkan Tiryaki'nin yanında olduklarını kamuoyuna duyurdu.

Başkan Tiryaki: “Altındağ’ın Alın Terini Kimseye Teslim Etmeyiz”

Geçtiğimiz Cuma günü yaşanan olayların ardından açıklama yapan Başkan Tiryaki, eylemin dışarıdan yönlendirilen kişilerce gerçekleştirildiğini ifade etmişti. Belediyede hiçbir işçinin Hizmet-İş Sendikası’na üye olmadığını vurgulayan Tiryaki, yaklaşık 1400 çalışanının tamamının belediye yönetimini desteklediğini belirtmişti.

Göreve geldikleri 1 Nisan 2024 tarihinden bu yana tüm işçi maaşlarının eksiksiz ve zamanında ödendiğini kaydeden Tiryaki, sendika temsilcilerinin belediyede çalışan tek bir kişinin dahi katılmadığı izinsiz eylemleri yaklaşık 15 gündür sürdürdüğünü söyledi. “Altındağ’ın alın terini kimseye teslim etmeyiz” diyen Tiryaki, hiçbir personelin belediyeden alacağı bulunmadığını da sözlerine ekledi.