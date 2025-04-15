BAE Genel Sivil Havacılık Otoritesi (GCAA) tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki yolcu ve kargo uçuşlarının yeniden başlatılması için gerekli prosedürlerin tamamlanması amacıyla koordinasyon çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ancak, uçuşların ne zaman başlayacağına dair kesin bir tarih verilmedi.

Bu karar, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan ile Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad arasında 13 Mart Pazar günü yapılan görüşmenin ardından alındı. Görüşmede, Şeyh Muhammed bin Zayid, BAE’nin Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineledi ve Suriye halkına geçiş sürecinde yardımcı olmayı taahhüt etti. Ayrıca, BAE'nin Suriye’nin yeniden inşasına katkı sağlayacağı ifade edildi.