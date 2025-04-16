Beşiktaş'taki evinde rahatsızlanan Önder, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şişli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kalp rahatsızlığı geçirdiği tespit edilen Önder, ameliyata alındı. DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan ve partililer Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldi. Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu hastanede yakından takip eden İstanbul Valisi Davut Gül, Önder'in durumu ile ilgili açıklama yaptı.

'6-7 SAATLİK SÜRMESİ BEKLENEN BİR AMELİYATA GİRDİ'

İstanbul Valisi Davut Gül, "112'ye 22.10 itibarıyla ihbar geliyor, dolayısıyla ambulansın alıp hastaneye getirilmesi yaklaşık olarak 22.40 gibi hastaneye getiriyor. Biz de 22.50 sularında hastaneye geldik. İl Sağlık Müdürümüz, Hastane Başhekimimiz, rektörümüz olayın ilk anından itibaren sağlık görevlilerimiz müdahalede bulundular. Şu an ameliyatta, yaklaşık olarak 6-7 saatlik sürmesi beklenen bir ameliyata girdi. Sabaha karşı ameliyatın neticesi ile durumu hocalarımız sizlerle paylaşacaktır. Olayın ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, MHP Genel Başkanımız, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve diğer devlet büyüklerimiz mesele ile yakinen ilgilendi. Bu aşamadan sonra dua edip ameliyatın neticesini beklememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

'ŞU ANDA BÜYÜK BİR AMELİYATTA'

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "İlk bize çağrı gelince hızlı bir şekilde ambulansta müdahale yaptık. Ekip de hazır olduğundan dolayı buraya naklini gerçekleştirdik. Şu anda büyük bir ameliyatta" dedi.

'HASTAMIZIN HAYATİ TEHLİKESİ HALA DEVAM EDİYOR'

Tıbbi Süreçlerden Sorumlu Rektör Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Ameliyat 23.30'da başladı ve tüm ekibimiz buradaydı. Maalesef hayati, bizim kalpten çıkan en büyük ana damarın yırtılması, büyük bir ameliyat. Bizim kalp hastalıkları içerisindeki en büyük ameliyatlarımızdan birisi. O yüzden hastamızın hayati tehlikesi hala devam ediyor. Ameliyat 7-8 saat sürecek bir ameliyat" diye konuştu.(DHA)