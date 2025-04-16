Ankara’nın en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören’de bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte çevre düzenleme ve temizlik çalışmaları hız kazandı. Keçiören Belediyesi ekipleri, ilçenin sembol yapılarından biri haline gelen Büyük Keçiören Şelalesi'nde kapsamlı bir temizlik, bakım ve onarım çalışması başlattı. Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan şelale, hem görsel hem de çevresel açıdan yeni sezona daha temiz ve bakımlı bir şekilde girmeye hazırlanıyor.

Belediye ekipleri tarafından gece gündüz sürdürülen çalışmalar kapsamında şelalenin tabanında biriken çamur, yosun, yaprak ve diğer atıklar özel ekipmanlarla temizleniyor. Aynı zamanda suyun akış hızını artırmak ve şelalenin daha berrak bir görünüme kavuşmasını sağlamak amacıyla filtreleme ve bakım işlemleri de titizlikle yürütülüyor.

Temizlik süresince vatandaşların güvenliği ve çalışmaların daha sağlıklı şekilde yürütülmesi adına şelale geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı. Üç gün sürecek olan bu bakım sürecinin ardından şelalenin yeniden hizmete açılması planlanıyor. Şelalenin bakım sonrası daha canlı, temiz ve etkileyici bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Keçiören Belediyesi yetkilileri, yaz boyunca vatandaşların şelale çevresinde daha keyifli vakit geçirebilmesi için benzer temizlik ve düzenleme çalışmalarının ilçenin farklı noktalarında da sürdürüleceğini belirtti. Keçiören’in doğal güzelliklerine değer katmak adına gerçekleştirilen bu tür çalışmalar, bölge halkı ve ziyaretçiler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.