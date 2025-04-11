Keçiören Belediyesi, Ankara'da yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı sebebiyle cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kar yağışının tadını vatandaş ve çocuklar çıkarsın diye belediye ekibiyle kar temizleme işlemini sürdürüyor.

"Keçiörenimize bereket getirsin"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Keçiörenli hemşehrilerimize sadece karın keyfini sürmek kalsın diye ekiplerimizle birlikte sahada, teyakkuz halindeyiz. Keçiören’imize bereket getirsin." şeklinde konuştu.