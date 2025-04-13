Muş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

Muş Valiliği yaptığı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimizde etkili olan kar yağışının yarın da devam etmesi beklendiğinden buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Nisan 2025 günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır" diye belirtti.