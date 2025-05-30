Çamlıdere Belediyesi, Bökeler Köyü'nde vatandaşların vakit geçirdiği Yayla Konağı yenileme çalışmalarına başladı. Bökeler Köyü içerisinde düğün, nişan ve mevlit gibi çeşitli organizasyonların yapıldığı Yayla Konağı'nda dış cephe kalın ve ince sıva, iç duvar kaba ve ince sıva çalışmalarının yanı sıra dış cephe boya ve iç cephe boya işlemleri sürüyor.

Yakın zamanda tadilatı biten Yayla Konağı, köy halkına teslim edilecek olup, Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan'da yakından takip etti.

"Bökeler Köyümüzün sakinlerine hayırlı olsun"

Başkan Ceylan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Bökeler Köyümüzün Yayla Konağı’nda Çalışmalarımız Devam Ediyor. Kısa bir süre önce başlanan Bökeler Köyümüzün Yayla Konağı’nda; malzeme tedarikinin ardından inşaat çalışmalarında dış cephe kalın ve ince sıva, iç duvar kaba ve ince sıva çalışmalarının yanı sıra dış cephe boya ve iç cephe boya işlemlerini de tamamladık. İç mekânda kalan küçük eksikliklerin ve tefrişat detaylarının giderilmesiyle birlikte, Bökeler Köyü Yayla Konağı’nı kısa süre içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. Bökeler Köyümüz sakinlerine hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Başkan Adem Ceylan

Adem Ceylan, 1963 yılında Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde doğmuş bir bürokrat ve siyasetçidir. İlk ve orta öğrenimini Çamlıdere'de, lise eğitimini ise Ankara'da tamamlamıştır. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Afyon Mali Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur.

Kariyerine 1987 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Hesaplar Şube Müdürlüğü'nde memur olarak başlayan Ceylan, 1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkanlığı'nda Mahalli İdareler Kontrolörü olarak görev almıştır. 2006 yılında Ankara İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilmiş, ardından 2008-2014 yılları arasında Genel Sekreterlik görevini yürütmüştür.

Ayrıca, Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği gibi spor alanında da görevlerde bulunmuştur.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bağımsız aday olarak girdiği seçimde, Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde belediye başkanı seçilmiştir. Bu seçimde, Ankara'da bağımsız olarak seçilen tek belediye başkanı olmuştur.