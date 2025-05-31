Çankaya Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Timur Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek, çocuklar çevre bilinci aşılandı. Gelecek nesile armağan olan çevre ve doğa konusunda ortaokul öğrencileri etkinlik ve oyunlar sayesinde bilinçlendi.

"Konuya ilişkin Çankaya Belediyesi'nin resmi hesabında açıklama şöyle: Dünya Çevre Günü kapsamında, Timur Ortaokulu öğrencileriyle çevre etkinliğinde bir araya geldik. Etkinliğimizin ilk durağı, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimiz oldu. Burada, öğrencilere atıkların nasıl doğru ayrıştırılması gerektiğini anlattık ve birlikte uygulamalı ayrıştırma yaptık. Ardından, ÇEVNAK Geri Dönüşüm Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi’ne giderek atıkların dönüşüm sürecini yerinde gözlemledik. Son durağımız ise Ayone Çiftliği oldu. Çocuklarla, sürdürülebilir tarım uygulamaları, karbon salınımı olmayan ürünler ve doğal çiftlik ortamını keşfettik." denildi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün önemi nedir?

Çevre Bilincini Artırmak

Dünya Çevre Günü, bireylerin, toplumların ve hükümetlerin çevre konusunda bilinçlenmesini sağlar. Doğal kaynakların tükenmesi, iklim değişikliği, hava-kirliliği, ormansızlaşma gibi konular gündeme getirilir.

Sürdürülebilir Yaşam Tarzını Teşvik Etmek

Bu gün, doğaya zarar vermeyen, geri dönüşümü destekleyen ve kaynakları verimli kullanan yaşam biçimlerinin önemini vurgular.

Küresel Dayanışma ve Eylem Çağrısı

Birleşmiş Milletler tarafından 1972 yılında başlatılan bu gün, tüm dünya ülkelerinin ortak çevre sorunlarına birlikte çözüm aramasını teşvik eder. Her yıl farklı bir tema ve ev sahibi ülke belirlenir.

Gelecek Nesillere Daha Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak

Çevre Günü, çocuklar ve gençler için de bir eğitim ve farkındalık günüdür. Gelecekte sağlıklı bir dünyada yaşayabilmeleri için bugünden önlem almanın gerekliliği anlatılır.