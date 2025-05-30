Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, ülkenin ciddi bir kuraklık tehdidi altında olduğunu belirterek, su kaynaklarının etkin kullanımı ve sulama yatırımlarının hızlandırılması gerektiği uyarısında bulundu. Bayraktar, önümüzdeki yıllarda kişi başı su tüketiminin önemli ölçüde azalabileceğini ve bu durumun tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Bayraktar, yaptığı video açıklamada, "Ancak bizi bekleyen başka bir afet daha var. Önümüzdeki yıllarda Türkiye, kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kalacak" dedi. Türkiye'nin şu anda kişi başı yıllık su tüketiminin 1300 metreküp olduğunu, ancak önümüzdeki 5-6 yıl içinde bunun 1000 metreküpe düşebileceğini söyledi.

Başkan Bayraktar, “Türkiye su fakiri bir ülke olabilir. Bugün su isteyen bazı ürünlerimizi bazı bölgelerde yetiştirebiliyoruz. Ancak kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldığımızda su isteyen bazı ürün çeşitlerinden ve türlerinden vazgeçmek zorunda kalacağız” uyarısında bulundu.

Sulama Yatırımları Tamamlanmazsa Kuraklık Gıda Güvenliğini Tehdit Edecek

Sulama yatırımlarının tamamlanmasının önemine dikkat çeken Bayraktar, “Çiftçimizin cazibe suyuna kavuşması gerekiyor. Yeraltı su kaynaklarımızı kullanıyoruz ancak artık bu kaynakları da tüketmeye başladık. Ayrıca sulama randımanımız sadece yüzde 52 civarında. Yani suyun yarısından fazlası kayboluyor” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, basınçlı sulama sistemlerine geçişin zorunlu olduğunu ve sulama kararetlerinin tamamlanması gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde kuraklığın ülkemizi ve üretimi çok yakından etkileyeceğini belirten Bayraktar, gıda güvenliği konusunda da ciddi riskler bulunduğunu söyledi.

“Kuraklıktan sadece Türkiye değil, Akdeniz Havzasındaki tüm ülkeler etkileniyor” diyen TZOB Başkanı, yapılan bilimsel çalışmaların bu tehdidi net şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye’de tarım sektörünü tehdit eden iki önemli doğa olayı olan zirai don ve kuraklık, üretimi ciddi şekilde etkiliyor.

Zirai don ve kuraklık

Zirai don, özellikle ilkbahar aylarında ani sıcaklık düşüşleri nedeniyle tarım alanlarındaki bitkilerin donarak zarar görmesi durumudur. Bu yılın Nisan ayında 35 ilde etkili olan zirai don, meyve ağaçları, sebzeler ve diğer ürünlerde verim kayıplarına yol açtı. Don, özellikle hassas bitkilerde gelişim sürecini olumsuz etkileyerek ürün kalitesini düşürüyor ve ekonomik kayıplara neden oluyor.

Kuraklık ise uzun süreli yağış yetersizliği sonucu toprak ve su kaynaklarının kuruması anlamına gelir. Türkiye’de giderek artan kuraklık tehdidi, sulama kaynaklarının azalmasına ve tarımsal üretimin zorlaşmasına neden oluyor. Kuraklık, suya dayalı ürünlerin yetiştirilmesini zorlaştırırken, yeraltı su kaynaklarının da aşırı kullanımı sonucu tarlaların sulanması tehlikeye giriyor.