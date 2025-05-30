Altındağ Belediyesi, ilçenin daha estetik ve güzel gözükmesi için Karapürçek Mahallesi'nde hasar almış binaları, iş sağlığı ve güvenliği değerlendirilerek kontrollü bir şekilde yıkıyor.

İlçenin daha iyi bir görüntüye sahip olması için canla ve başla çalışan ekipler, güvenlik önlemi eşliğinde binaların yıkımı gerçekleşiyor.

"Daha güzel yaşam alanları oluşturuyoruz"

Altındağ Belediyesinin konuya ilişkin paylaşımı şöyle: "Metruk yapılar ile mücadelemiz tüm hızıyla devam ediyor. İlçemiz genelinde halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden, kötü görüntüye sebep olan metruk yapıları yıkıyor, daha güzel yaşam alanları oluşturuyoruz. Bu konuda önceliği vatandaşlarımızdan ve muhtarlarımızdan gelen ihbarlara veriyoruz. Bize gelen tüm ihbarlara mutlaka dönüş yapıyoruz. Bize 444 3919 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezimiz ve 0552 444 3919 numaralı WhatsApp ihbar hattımız aracılığıyla ulaşabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.