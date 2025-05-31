TEMA Vakfı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik arasındaki hayati ilişkiye dikkat çekti.

TEMA Vakfı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik arasındaki hayati ilişkiye dikkat çekti. “Farkında mıyız?” sorusuyla başlayan paylaşımda, iklim değişikliğinin dünya üzerindeki canlılar üzerindeki etkileri çarpıcı verilerle ortaya kondu.

Vakıf, iklim değişikliği nedeniyle birçok canlının yeni yaşam alanları aramak için göç etmeye başladığını, göç edemeyen veya yeni koşullara uyum sağlayamayan türlerin ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Ayrıca, dünya üzerindeki bitki varlığının %50’sinin insanlar tarafından yok edildiği hatırlatılarak, buna rağmen deniz ve kara ekosistemlerinde fotosentez yapan canlıların insan kaynaklı yıllık karbon salımının %60’ını atmosferden geri aldığına vurgu yapıldı. Bu durumun, iklim düzenlemede ne kadar kritik bir rol oynadığına dikkat çekildi.

Uzman tahminlerine göre, ortalama sıcaklıkların 2 derece artması halinde, günümüzdeki böcek türlerinin %18’i, bitki türlerinin %16’sı ve omurgalıların %8’i yaşam alanlarının büyük bölümünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.

TEMA Vakfı, paylaşımında şu çağrıyı yaptı: “İklimimizin ve biyolojik çeşitliliğimizin birbirini ne kadar etkilediğini anlayalım. Canlıların yaşam alanlarını koruyalım, korunan alanları ve orman varlığımızı artıralım. İklimi korumanın yaşamdaki çeşitliliği korumaktan geçtiğini unutmayalım. Farkında olalım.”