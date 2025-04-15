Avrupa Birliği’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi ile Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından hazırlanan 2024 Avrupa İklim Durumu Raporu (ESOTC 2024), kamuoyuyla paylaşıldı. Rapor, kıtanın iklim değişikliğinden en hızlı etkilenen bölgelerden biri olmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Avrupa 2024’te En Sıcak Yılını Yaşadı

Yayımlanan verilere göre, Avrupa 2024 yılında tarihin en sıcak dönemini geçirdi. Özellikle kıtanın merkez, doğu ve güneydoğu kesimlerinde sıcaklık rekorları kırıldı. Bu veriler, Avrupa’nın “en hızlı ısınan kıta” unvanını sürdürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Deniz Suyu Sıcaklıklarında Tehlikeli Artış

2024 boyunca Avrupa denizlerinde ortalama sıcaklık, uzun yıllar ortalamasının 0,7°C üzerinde ölçüldü. Akdeniz’de ise bu fark 1,2°C'ye kadar çıktı. Bu değer, kayıt altına alınan en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Doğu Avrupa’da Kuraklık, Batıda Yağış Rekoru

Rapor, kıtanın doğu ve batı bölgelerinde zıt iklim olaylarının yaşandığını ortaya koydu. Doğu Avrupa’da şiddetli kuraklıklar, aşırı sıcaklıklar ve sel felaketleri öne çıkarken; batı bölgelerde ise sıcak ancak yoğun yağışlı bir yıl geçirildi. Batı Avrupa, 1950'den bu yana yaşanan en yağışlı on yıllardan birini geride bıraktı.

Toprak nemi, güneşlenme süresi, güneş enerjisi üretim kapasitesi gibi iklim göstergelerinde de bu doğu-batı farklılığı belirgin şekilde hissedildi.

Fırtına ve Sel Felaketleri 413 Bin Kişiyi Etkiledi

Avrupa genelinde yıl boyunca meydana gelen aşırı hava olayları yaklaşık 413 bin kişiyi etkilerken, bu felaketlerde en az 335 kişi hayatını kaybetti. Eylül ayında Portekiz’de çıkan orman yangınları bir hafta içinde yaklaşık 1100 kilometrekarelik alanı yok etti. Bu yangınlar, Avrupa’daki toplam yıllık yanmış alanın dörtte birini oluşturdu. Yangınlardan doğrudan etkilenen kişi sayısının ise 42 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

“İklim Verileri, Karar Süreçlerinin Parçası Olmalı”

Raporda Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo'nun değerlendirmelerine de yer verildi. Buontempo, “2024, Avrupa’nın şimdiye dek kaydettiği en sıcak yıl oldu. Güneydoğu Avrupa’da tarihin en uzun sıcak hava dalgasını yaşarken, İskandinavya ve Svalbard’da rekor buzul erimesi gözlemledik. Ancak bu yıl, doğu ve batı arasında keskin iklim farklılıklarının da öne çıktığı bir dönemdi. Artık iklim verilerini sadece izlemekle kalmamalı, bu bilgileri politika ve karar süreçlerinde etkin şekilde kullanmalıyız” dedi.