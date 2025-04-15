Bayraktar, av yasağının denizlerdeki doğal yaşamın korunması ve balık stoklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. "Bu dönem, denizlerimizin nefes alması, balık varlığımızın korunması ve bereketimizin artması için kritik öneme sahip" ifadelerini kullandı.

Av Yasağı Neden Uygulanır?

Pek çok balık türü ilkbahar ve yaz aylarında üreme dönemine girer. Bu dönemde avcılık yapılması, balıkların çoğalmasını engeller ve nesillerinin tükenmesine yol açabilir.

Av yasağı, balık stoklarının doğal yollarla artmasına olanak tanır. Aşırı ve kontrolsüz avcılığın önüne geçilerek denizlerdeki biyolojik denge korunur.

Sadece hedeflenen balık türleri değil, tüm deniz canlıları bu dönemden olumlu etkilenir. Besin zinciri bozulmaz, ekosistem dengesi korunur.

Av yasağı, yalnızca bugünkü üretimi değil, gelecek nesillerin de balık tüketebilmesini garanti altına alır.

Av Yasağı Nasıl Uygulanır?

Türkiye’de av yasağı genellikle her yıl 15 Nisan’da başlar ve 1 Eylül’e kadar sürer. Bu tarihler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenir ve denizlerin farklı bölgelerinde değişiklik gösterebilir.

Yasa sadece zamanı değil, aynı zamanda avlanacak türleri ve kullanılacak avlanma yöntemlerini de düzenler. Bazı türlerin avı yıl boyu yasak olabilir.

Yasağa uymayanlar hakkında idari para cezaları ve av araçlarına el koyma gibi yaptırımlar uygulanır. Denetimler Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Balıkçılık Denetim Ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

Yasak, açık deniz avcılığı için geçerlidir. Kontrollü ortamda yapılan kültür balıkçılığı (çiftlik balıkları) ise yıl boyu devam eder.