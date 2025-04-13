Sincan Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında mutfakta bayatlamış yemek ve ürünleri Gastro Sincan'da değerlendirerek mükemmel lezzetlere dönüştürüyor. Gıda israfına son vermek için hayata geçirilen projeye Sincan'dan büyük ilgi görüyor.

"İsrafa dur de"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Gastro Sincan için şu cümleleri kurdu: "Mutfağınızda hiçbir şey çöpe gitmesin, lezzete dönüşsün. Gastro Sincan’da bayat ekmekler, sebze ve gıda fazlalıkları değerlendirme tarifleri ile damak çatlatan lezzetlere dönüşüyor. Siz de başta ekmek olmak üzere mutfağınızda gıda israfına dur deyin." ifadelerini kullandı.

