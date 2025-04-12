Yurdun genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, çiftçiyi zirai don tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde zirai don uyarılarında bulundu.
Başkentte geçtiğimiz günlerde hava sıcaklıklarının birden düşmesi ve kar yağışı sebebiyle Ankara Valiliği zirai don uyarısı yaptı.
Valilik yaptığı uyarıda;
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; Ülkemizi etkisi altına alan soğuk havayla birlikte Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece, Ankara il genelinde zirai don hadisesi beklendiğinden, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı tedbirlerini almaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer vererek çitfçilikle uğraşan vatandaşlarını uyardı.