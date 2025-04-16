İmralı Heyeti üyesi ve DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, bu akşam geçirdiği kalp rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırıldı. DEM Parti Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, doktorlardan haber beklediklerini ifade etti. DEM Parti ise konuya ilişkin açıklamada bulundu. Parti yapmış olduğu açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir" diye belirtti.

Editör: Zehra Önen 3