S.S KOOPERATİF-18 KONUT YAPI KOOPERATİFİ’NDEN DUYURU

SAYIN ORTAĞIMIZ;

S.S Kooperatif-18 Konut Yapı Kooperatifi’nin 2024 Hesap Dönemine ait Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, MUTLUKENT MAHALLESİ ANGORA EVLERİ BEYSUKENT / ANKARA adresinde bulunan ANKARA GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ KONFERANS SALONU‘nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 18 MAYIS 2025 Pazar günü Saat 11:00 da yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 25 MAYIS 2025 Pazar günü aynı yer ve aynı saatte toplanılacaktır. Herhangi bir nedenle toplantıya katılamayacak ortaklarımız, Ana Sözleşmenin 24. maddesindeki usule uygun şekilde, ekte örneği gönderilen vekâletname ile tayin edecekleri vekilleri vasıtası ile toplantıya katılabileceklerdir.

Tüm ortaklarımızın bilgilerine saygı ile sunulur.

YÖNETİM KURULU: İsmail KILIÇ (Başkan), Levent IŞIKAY (II. Başkan), Tevfik Uğur SİPAHİ

(Muhasip Üye), Yasemin GELİŞEN (Üye), Tuncay SONGÖR (Üye)

GÜNDEM

1. Yoklama, açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu. (Bir Başkan, İki Kâtip Üye)

3. Başkanlık Divanına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması konusunda yetki verilmesi,

4. 2024 Hesap Dönemlerine ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, okunması ve müzakere edilmesi,

5.2024 Hesap Dönemlerine ait, Bilanço, Gelir-Gider Tablosunun okunması ve müzakere edilmesi,

6. 2024 Hesap Dönemlerine ait, Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

7. 2024 Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ibraları hususunun ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması.

8. 2019-2020-2021 dönemlerinde kooperatifte görev yapan ve 27.03.2022 tarihinde yapılan genel kurulda 2019-2020-2021 dönemleri kapsamında ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyeleri aleyhine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022/116270 soruşturma no.lu dosyası kapsamında başlatılan soruşturma neticesinde alınan bilirkişi raporları doğrultusunda, kooperati fin uğradığı zararlar nedeniyle tazminat ve alacak davaları başta olmak üzere her türlü hukuki sorumluluk davası açılması amacıyla yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek kar ara bağlanması.

9. 18929 Ada 2 Parselde yapımı devam eden inşaat hakkında açılan davalar başta olmak üzere Kooperatifin tüm hukuki iş ve işlemleri hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,

10. 18.05.2024 tarihli genel kurulun 15. maddesi kapsamında kooperatif adına kayıtlı olan dairelerin kiraya verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmişti. - Mülkiyeti kooperatif adına kayıtlı olan B5/6, B8/6, B10/7, B11/5 no.lu dairelerle ilgili olarak halihazırda Barmek İflas İdaresi tarafından tapu iptal ve tescil davası açılmış olması ve bu daireler üzerinde ihtiyati tedbir, iflas şerhlerinin olması ve bu dairelerin kiraya verilmesi durumunda kooperatifin vergisel yükümlülüklerinin olacağı hususlarının göz önüne alınarak bu dairelerin kiraya verilmesi yönünde tesis edilen genel kurul kararının yeniden görüşülerek karara bağlanması ve daha önceki yönetim döneminde kiraya verilen bu kapsamdaki B6/4 no.lu dairenin tahliye edilme si amacıyla yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

11. 18.05.2024 tarihli genel kurulun 16. maddesi kapsamında 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve Vergi Usul Kanunu ana ilkelerine aykırı olmamak kaydı ile “İktisadi İşletme” kurulması amacıyla yönetim kuruluna yetki verilmişti.- Yönetim Kulumuzca yapılan araştırmalar neticesinde İktisadi İşletme kurulması durumunda Kooperatifin vergisel açıdan bazı yükümlülükler altına gireceği hususlarının göz önüne alınarak İktisadi İşletme Kurulması yönünde tesis edilen genel kurul kararının yeniden görüşülerek karara bağlanması

12. Mülkiyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait 28455 ada 3 parsel de kain 9.115 m2 arsa ile mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 28455 ada 2 parselde kain 27.167 m2 arsanın ilgili idareler tarafından satılması veya kiraya verilmesi durumunda, kiralama veya satın alma bedelinin üst sınırları da belirlenmek suretiyle bu arsaların satın alınması veya kiralanması hususunda kooperatif yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması

13. Elit Yapı Enerji Müh. San. ve Tic. A.Ş tarafından inşa edilen ve halihazırda kooperatif adına kayıtlı olan 26 adet daireye ilişkin tapunun, ferdileştirme yapılmak suretiyle ilgili üyeler adına tescil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

14. 18983 ada 2 parselde kain B1/5 no.lu dairenin tapuda, kooperatifimiz ile Erdinç EBREN ve Du rutürk İnşaat Emlak Ltd. Şti adına kayıtlı olduğu , 18983 ada 2 parselde kain B1/6 no.lu dairenin tapuda, kooperatifimiz ile Cafer AYDIN adına kayıtlı olduğu göz önüne alınarak SPK lisanslı em lak değerleme uzmanından alınacak rapor doğrultusunda bu dairelerde hissesi bulunan kişilerden hisselerinin satın alınması amacıyla anlaşma yapılması ve anlaşma yapılamaması durumunda ortaklığın satış suretiyle giderilmesi amacıyla dava açılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi hu susunun görüşülerek karara bağlanması,

15. 01.02.2022 Tarihli Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik kapsamında 1 asil ve 1 yedek dış deneticinin ve dış deneticiye ödenecek bedelin görüşülerek karara bağlanması.

16. Diğer konularda (Kooperatif Ana Sözleşmesi 44. md) Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin belirlenmesi.

17. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

VEKALETNAME

TARİH: 18/25.05.2025

Kooperatifimizin …………. No.lu ortağıyım.

18/25.05.2025 tarihinde yapılacak olan OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA mazeretim nedeniyle katılamayacağımdan dolayı, toplantıda beni……………………………………………… …………………………’in Vekaleten temsil edeceğini bilgilerinize arz ederim.

(VEKÂLET ALANIN ORTAĞA YAKINLIK DERECESİ)

ADI VE SOYADI:

ADRES:

İmza:

NOT:

1. Toplantıda görüşülecek konuların önemi nedeniyle, toplantıya sadece üyemiz veya kanuni vekili alınacaktır. Misafir kabul edilmeyecektir.

2. Vekil temsil şartları. a) Bir üye, yalnızca bir üyeyi temsilen oy kullanabilir.

b) Eş ve birinci derece akrabalar, temsilen oy kullanabilir.

(Ortağın çocuğu, anne ve babası, eşinin anne ve babası)

3. Üzerinde matbu tarih olmayan ve oynama yapılan vekâletnameler kabul edilmeyecektir.