İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşmazlık nedeniyle başlayan grev sona erdi. Belediye ile sendika arasında varılan uzlaşma sonucunda, kent genelinde yedi gündür süren grev sonlandırıldı.

Belediye binası önünde basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, işveren tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü, durumun netlik kazanması halinde kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.