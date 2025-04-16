İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda, 89 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi. Antalya, Batman, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlarda 89 kişi yakalandı. Valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA