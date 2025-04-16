Kaza, sabah saatlerinde Doğanay Mahallesi Atatürk Bulvarı Doktorlar Sitesi kavşağında meydana geldi. Hacılar F Tipi Cezaevi Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerinin içerisinde bulunduğu, Ç.K. yönetimindeki 26 LD 019 plakalı otomobil, kavşakta A.U.'nun kullandığı 71 ACB 892 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, jandarma personeli M.E. Y.D. ve Ç.K. yaralandı. Kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA