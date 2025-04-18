Ferhat Topçu, birkaç gün önce arkadaşı Hasan Keşkil'in Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2870/1'inci Sokak'taki evine gidip kalmaya başladı. Gece saatlerinde uyuşturucu alan Keşkil, kendisini taciz ettiği iddiasıyla dün saat 05.30 sıralarında Ferhat Topçu ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Keşkil, Topçu'yu tabanca ile vurdu. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı Topçu'yu Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

TUTUKLANDI

Başından, karın bölgesi ve kolundan yaralanan Ferhat Topçu, hayatını kaybetti; Hasan Keşkil gözaltına alındı. Hasan Keşkil, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ferhat Topçu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazenin toprağa verilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine götürüleceği kaydedildi. (DHA)