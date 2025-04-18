İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen ve haklarında ifade ve teşhis bulunan, ayrıca ankesörlü/kontörlü sabit hatlar üzerinden arandıkları tespit edilen 10 şüpheliye yönelik bugün operasyon düzenlendi. İzmir merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen eş zamanlı baskınlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan askeri okullarla ilişiği kesilenlerin de olduğu bildirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.