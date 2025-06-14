Kaza, saat 09.00 sıralarında, Karabük-Ankara kara yolu Eskipazar ilçesi Mermer mevkisinde yaşandı. Karabük yönünden Bolu istikametine giden V.B. kontrolündeki 22 DC 404 plakalı otomobil, yol çalışması dolayısıyla tek şeride düşen yolda bordür taşıma aracına çarptıktan sonra savrulup karşı şeride geçti. Otomobil, burada T.F.K. kontrolündeki 78 AAH 568 minibüsle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Otomobilin sürücüsü V.B. ve N.B. (56) ile minibüsün şoförü T.F.K. ve yolculardan R.G., K.G., H.A. ve H.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. N.B.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA