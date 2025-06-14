Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde yaşandı. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, önünde giden motosiklete çarptı. 2 gencin bulunduğu motosiklet, savruldu, bir apartmanın bahçe kısmındaki kaldırım taşlarına çarptı. Olayı görenler, yaralanan gençlerin yardımına gitti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında gençler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gençlerin durumunun ağır olduğu öğrenildi kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla alakalı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA