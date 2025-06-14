İstanbul Tuzla’da bir iş yerinde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Ahmet Kızılkaya(49)’nın 3 sene önce oğlu tarafından işlenen bir cinayetin intikamını almak için öldürüldüğü tespit edildi. Polis olayla alakalı 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 3 sene önce Kurban Bayramı arifesinde öldürülen kardeşlerinin intikamını almak için yine Kurban Bayramı arifesinde cinayeti işledikleri aktarıldı. Cinayeti kabul eden şüpheliler “Aramızda husumet vardı" diye konuştu.

Yıllar sonra intikam cinayeti

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla alakalı başlatılan soruşturmada cinayetin 3 sene önce işlenen bir cinayetin intikamını almak için işlendiğini belirledi. 9 Temmuz 2022 tarihinde ki olayda öldürülen Ahmet Kızılkaya’nın oğlu Ferdi Kızılkaya’nın aynı zamanda arkadaşı olan Recep Kutlu’yu tartışma sonucu öldürdüğü belirlendi. Polis tarafından yakalanan Ferdi Kızılkaya'nın halen cinayet suçundan cezaevine olduğu, cinayetin kardeşleri tarafından intikam amacıyla işlendiği belirlendi.

Gözaltına alındılar

Bu gelişme üzerine kimlikleri belirlenen saldırganlar İsmet K(23)., Ercan K.(33) Ve onlara yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen Enes Ö. yakalandılar. Polis şüphelilerin kardeşlerinin intikamını almak üzere 3 sene önce cinayetin işlendiği Kurban Bayramı arifesini seçtikleri tespit edildi. 3 yıl sonra yine bir Kurban Bayramı Arifesinde Ahmet Kızılkaya’yı takip eden şüphelilerin olayı gerçekleştikleri bildirildi.

İtiraf ettiler

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin intikam cinayeti iddiaları kabul etmedikleri “Aramızda bir husumet vardı. Cinayeti bu nedenle işledik" dedikleri aktarıldı. Şüphelilerden İsmet K.’nın olayda silah kullandığı Ercan K.’nın ise olay yerine geldikleri motosikleti kullandığı tespit edildi. Emniyette işlemleri biten 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.