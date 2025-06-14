Kaza, Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi Sekmen Caddesi Dudullu istikametinde saat 12:15 sıralarında yaşandı. İddialara göre 34 FKM 42 plakalı kamyon şoförü, önce önünde seyreden Hakan Özdemir'in kontrolündeki 06 FE 8102 plakalı çekiciye daha sonra da Yusuf Kuvvetli'nin yönetimindeki 34 FIK 542 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle beraber çekici şarampole uçtu, otomobile çarpan kamyon ise bir iş yerinin bahçesine savruldu. Yaşanan kazada kamyon şoförü ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis ekipleri ise kazadan dolayı trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı, sonra hastaneye kaldırdı. Trafik, araçların çekiciyle yoldan kaldırılması sonrasında normale döndü. Polis kazayla alakalı çalışma başlattı.

"Beni de fırlatıp attı"

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Yusuf Kuvvet, "Trafikteydik, 3 şeritli yol tek şeride düşüyor. En soldan bir tane araç geldi, trafikten kaçmak için öne geçeyim diye... Çekicide takip mesafesi var, frene basıyor. Frene basınca da kamyon çekiciye vuruyor, çekiciyi fırlatıp atıyor. Beni de fırlatıp attı. Yanımdaki arkadaş yaralandı. Ameliyat olmuştu, ayağından problemleri vardı. Arabanın içinde baya savruldu. Kemerde tutmadı" diye konuştu.

Kazaya karışan çekicinin şoförü Hakan Özdemir ise "Sol şeritten gidiyordum. Önümdeki araç, trafikten kaçmak için önüme geçti. Ani fren yaptı. Arkamdan gelen kamyonda hızını alamadı geldi vurdu. Zincirleme kaza oluştu" dedi.

İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, (DHA)-