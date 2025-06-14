İran tarafından düzenlenen balistik füze saldırıları sonucunda Tel Aviv’de önemli ölçüde yıkım yaşandı. İsrail Yayın Kurumu (KAN), saldırıların kentin çeşitli bölgelerinde ciddi hasara yol açtığını ifade etti. Ayrıca, İran’ın İsrail’e düzenlediği balistik füzeli saldırılarında ölü sayısı 2’ye yükseldi. Yaralı sayısı 70’e yaklaştığı öğrenildi.

Yaşanan bu olaylar sonrası açıklama yapan İranlı General Vahidi: “Gerçek Vaat 3” operasyonu, gerektiği sürece devam edecek. İlk aşamada Siyonistlere ağır bir darbe vurduk" dedi

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