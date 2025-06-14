İsrail'in İran'a yönelik nükleer ve askeri hedeflere düzenlediği hava saldırılarının ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), "Sadık Vaat-3" (True Promise III) operasyonu kapsamında İsrail'e yaklaşık 150 balistik füze ve 100'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA) fırlattı. Bu saldırılar, Tel Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde birçok hedefi vurdu.

Yeni bir son dakika bilgisine göre, İran yeniden balistik füze fırlattı. Bu füzelerden biri İsrail Başkenti Tel Aviv'i vurdu. Bilgilere göre, Tel Aviv'den dumanlar yükseliyor. Ayrıca İran'ın attığı füzelerden biri 50 katlı bir binaya geldiği ifade ediliyor.

İsrail engel olmaya çalışıyor!

İsrail’in hava savunma sistemi, İran'dan atılan füzelere engel olmaya çalışıyor. Tüm Dünya'nın gözü İsrail-İran arasındaki gerginliğe çevrildi.