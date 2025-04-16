Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik olarak çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve Kullanım Aparatları Ele Geçirildi

Operasyon sırasında, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve kullanım aparatları ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler arasında 28 sentetik ecza hapı, 26 gram bonzai, 2 gram metamfetamin ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı yer aldı.

Jandarmadaki İşlemler Devam Ediyor

Gözaltına alınan şüphelilerin, Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri sürerken, uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi. Yetkililer, Adıyaman'da uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve suçluların adalete teslim edilmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirtti.