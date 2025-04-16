Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, "ihaleye fesat karıştırma" iddiaları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gül’ün gözaltı işleminin, dün sabah saatlerinde gerçekleştirildiği belirtildi. Alınan bilgilere göre, gözaltı ve arama kararları, daha önce görevden uzaklaştırılan ve halen tutuklu bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de adı geçen soruşturma dosyasına yeni delillerin eklenmesi üzerine alındı.

Soruşturma çerçevesinde Fidan Gül’ün hem ikamet adresinde hem de Beykoz Belediyesi’ndeki makam odasında güvenlik güçleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramalarda elde edilen belgeler ve dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Soruşturmanın genişletilerek sürdüğü dosyada şu ana kadar 12 kişinin tutuklu bulunduğu öğrenilirken, Fidan Gül de bu sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.