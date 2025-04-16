İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mert Bektaş, bahar aylarında sıkça görülen yorgunluk şikayetlerinin bazı sağlık sorunlarının habercisi olabileceğine dikkat çekti. Özellikle 4 ila 6 haftadan uzun süren halsizlik, dikkat eksikliği, baş ağrısı gibi semptomların altında yatan ciddi nedenlerin araştırılması gerektiğini vurguladı.

Geçmeyen Yorgunluk Başka Rahatsızlıklara İşaret Edebilir

Mevsim geçişlerinin doğal bir sonucu olarak kabul edilen bahar yorgunluğunun, bazen anemi, tiroit rahatsızlıkları, vitamin eksiklikleri ya da kronik yorgunluk sendromu gibi sağlık problemleriyle bağlantılı olabileceğini ifade eden Dr. Bektaş, “Bu nedenle kalıcı şikayetlerde mutlaka bir iç hastalıkları uzmanına başvurulmalı, kan değerleri detaylı şekilde incelenmelidir” dedi.

Mevsimsel Değişim Vücudu Zorluyor

Bahar yorgunluğunun, mevsim geçişlerinde vücudun adaptasyon sürecinde ortaya çıkan geçici bir enerji düşüklüğü olduğunu belirten Dr. Bektaş, özellikle hormonal değişikliklerin, sıcaklık dalgalanmalarının ve artan polen yoğunluğunun bu durumu tetiklediğini söyledi.

Yorgunlukla Birlikte Gelen Diğer Şikayetlere Dikkat

Dr. Bektaş, bahar yorgunluğunun yalnızca halsizlikle sınırlı kalmadığını; konsantrasyon zorluğu, unutkanlık, kas ağrıları, iştahsızlık, baş ağrısı ve uyku problemleri gibi farklı belirtilerle de kendini gösterebileceğini belirtti. Bu belirtilerin mevsim geçişinin ilk birkaç haftasında yoğunlaştığını, ancak alınacak önlemlerle kontrol altına alınabileceğini de sözlerine ekledi.

Beslenme Düzeni Bahar Yorgunluğuna Karşı Koruyucu

Yeterli ve dengeli beslenmenin bahar aylarında daha da önem kazandığını belirten Dr. Bektaş, C ve D vitamini içeren gıdaların, Omega-3 yağ asitlerinin, antioksidan bakımından zengin meyve ve sebzelerin tüketilmesini önerdi. Özellikle yoğurt, kefir, ıspanak, somon ve badem gibi besinlerin bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu zinde tuttuğuna işaret etti.

Egzersiz, Uyku ve Su Tüketimi İhmal Edilmemeli

Fiziksel aktivitenin ve kaliteli uykunun, bahar yorgunluğunu önlemede oldukça etkili olduğunu vurgulayan Bektaş, her gün 7-8 saat uyumanın ve günde en az 2.5 litre su içmenin önemine değindi. Yürüyüş, yoga, pilates gibi hafif egzersizlerin endorfin seviyesini artırarak zindeliği desteklediğini söyledi.

Alerjiye Karşı Önlemler Şart

Dr. Bektaş ayrıca polen yoğunluğuna karşı dikkatli olunması gerektiğini de ifade etti. Özellikle dışarıdan eve gelindiğinde kıyafet değişimi yapılması, HEPA filtreli hava temizleyicilerin kullanılması gibi basit önlemlerle bahar alerjilerinin etkisinin azaltılabileceğini belirtti.

Kalıcı Şikayetlerde Hekime Başvurun

“Bahar yorgunluğu çoğunlukla geçicidir ancak uzun süren ve günlük yaşam kalitesini düşüren belirtiler ihmal edilmemelidir” diyen Dr. Bektaş, son olarak düzenli kontrollerin ve doğru yaşam alışkanlıklarının bu dönemin daha enerjik geçmesini sağlayacağını vurguladı.