Keçiören Belediyesi, yaz mevsiminin keyfini mahalle atmosferiyle birleştirerek Sancaktepe Mahallesi’nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Nursultan Nazarbayev Parkı’nda düzenlenen açık hava sineması, hem nostaljik anılar yaşattı hem de komşuluk ilişkilerine katkı sundu.

Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın sosyal medya üzerinden yaptığı, “Yaz mevsiminde açık hava sinemasını mahallelerimizle buluşturuyor, eğlenceyi ve sokak lezzetlerini hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimi bu sevgi, birlik ve beraberlik programımıza davet ediyorum!” çağrısına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gösterimde, usta yönetmen Ertem Eğilmez’in imzasını taşıyan Türk sinemasının kült yapıtlarından “Oh Olsun” filmi yer aldı. Tarık Akan, Kemal Sunal, Adile Naşit, Metin Akpınar, Münir Özkul gibi efsane oyuncuların rol aldığı film, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatırken, geçmişe özlem duyanlara da nostaljik bir yolculuk sundu.

Sokak lezzetleriyle sinema keyfi birleşti

Etkinlik öncesinde Keçiören Belediyesi tarafından katılımcılara çeşitli geleneksel ikramlar sunuldu. Patlamış mısır, pamuk şeker, gözleme ve helva gibi sokak lezzetleri çocukları sevindirirken, yetişkinlerde geçmişe dair tatlı anıları canlandırdı.

Etkinlik alanında konuşan bir vatandaş, “Yaz gecelerinde böyle keyifli organizasyonlara gerçekten ihtiyaç vardı. Film de ikramlar da çok güzeldi. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Mahalle ruhu canlanıyor

5 Ağustos’ta Mavi Boncuk filmiyle başlayan sinema geceleri, 7 Ağustos’ta gösterilen “Oh Olsun” filmiyle devam etti. Her iki etkinlik de Keçiörenlilerden büyük ilgi ve beğeni topladı.

Keçiören Belediyesi’nin kültürel ve sosyal etkinlikleri, mahalle ruhunu yeniden canlandırırken, vatandaşlara ailece zaman geçirme ve sosyalleşme imkânı sunuyor. Başkan Dr. Mesut Özarslan’ın öncülüğünde sürdürülen bu projeler, ilçede hem yaşam kalitesini yükseltiyor hem de toplumsal bağları kuvvetlendiriyor.