Tokat’ın Zile ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden üç kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, saat 08.00 sıralarında Çekerek-Zile kara yolunun Karayün mevkisinde meydana geldi. Emrah Çelik idaresindeki 16 BMT 901 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Özgür Sepetçi’nin kullandığı 60 AFZ 583 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Emrah Çelik ve yanında bulunan eşi Şeymanur Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan çiftin 2 aylık bebekleri Elnur, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Çiftin 3 yaşındaki kızları Elifnur Çelik ile diğer aracın sürücüsü Özgür Sepetçi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.