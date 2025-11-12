Erbaaspor’da disipline sevk edilen oyuncuların, takımın ilk 11’inde düzenli olarak forma giyen futbolculardan oluştuğu öğrenildi.

Kulüpten Resmî Açıklama: “Süreci Titizlikle Takip Ediyoruz”

Erbaaspor kulübü, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, TFF’nin yürüttüğü bahis soruşturmasına tam iş birliği içinde yaklaştıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Futbol Federasyonu tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında 16 futbolcumuz, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca disipline sevk edilmiştir.

Futbolcularımız tarafından hazırlanan savunmalar, TFF tarafından tanınan süre içerisinde verilecektir. Gelişmeleri kulübümüzün resmî hesaplarından kamuoyuna bildireceğimizi ve Merkür Jet Erbaaspor olarak süreci titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Soruşturma Süreci Devam Ediyor

TFF’nin yürüttüğü bahis soruşturmasının profesyonel liglerin geneline yayıldığı, birçok kulüp ve futbolcunun disiplin sürecine dahil edildiği biliniyor.

Erbaasporlu futbolcuların savunmalarını sunmasının ardından, PFDK’nın kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.