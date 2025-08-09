Gaziantep FK karşısında alınan 3-0’lık galibiyetle sezona moralli başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, kaleci arayışında listenin başındaki isim olan Ederson için Manchester City ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Taksitli Ödeme Planı Sunulacak

Galatasaray yönetimi, Brezilyalı kaleciyi kadroya katmak için İngiliz ekibine 10 milyon Euro’nun üzerinde taksitli bir ödeme planı sunmayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk’un da Ederson ile birebir görüşme gerçekleştirdiği ve oyuncunun transfere sıcak baktığı bildirildi.

Manchester City Bonservis Beklentisini Düşürebilir

Manchester City’nin Ederson için başlangıçta 15 milyon Euro talep ettiği ancak Galatasaray’ın teklifini değerlendirmeye aldığı belirtiliyor. İngiliz kulübünün yeni kaleci transferiyle birlikte Ederson’un ayrılığına yeşil ışık yakması, sarı-kırmızılıların elini güçlendirdi.

İstanbul’a Gelişi Bu Hafta İçinde Planlanıyor

Transferin olumlu sonuçlanması halinde Galatasaray, Ederson’u bu hafta içinde İstanbul’a getirerek taraftarlar için görkemli bir karşılama organize etmeyi planlıyor. Oyuncunun yıllık maaşı ve bonuslar konusunda da anlaşma zemini oluştuğu ifade ediliyor.