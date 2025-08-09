Trendyol 1. Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği, dört sezonluk aranın ardından yeniden Türkiye’nin en üst liginde sahne alıyor. Başkent ekibi, sezonun ilk haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Maç Detayları

🏟️ Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

🕖 Saat: 19.00 (9 Ağustos Cumartesi)

📺 Yayın: Bein Sports 1

⚖️ Hakem: Ali Yılmaz

👥 Yardımcılar: Gökhan Barcın, Mehmet Akıncık

Tek Eksik: Oğulcan Ülgün

Gençlerbirliği’nde cezalı olan yeni transfer Oğulcan Ülgün dışında tüm oyuncular Samsun’a geldi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, tam kadro ile sahaya çıkmanın avantajını kullanmak istiyor.

Muhtemel 11

Kaleci: Gökhan Akkan

Defans: Pereira, Goutas, Zuzek, Hanousek

Orta Saha: Mikail Okyar, Etebo

Hücum: Samed Onur, Nalepa, Metehan Mimaroğlu

Forvet: Leo Gaucho

Eroğlu’dan Mesaj: “Biz Bu Lige Yeni Gelmedik, Geri Döndük”

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Süper Lig’e geri dönmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Zorlu bir rakiple karşılaşacağız ama biz bu ligin yabancısı değiliz. İlk maçta sahaya karakter koymak istiyoruz” dedi.