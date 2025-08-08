Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

Yangın, Saçaklı köyüne ulaşarak çok sayıda evin yanmasına neden oldu. Saçaklı'nın yanı sıra Ahmetçeli ve Doğanca köyleri de tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, köy içinde devam eden yangınları söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, vatandaşlar da müdahaleye destek verdi.

Zeytinli ve Pıtırelli köyleri de güvenlik önlemleri kapsamında boşaltıldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alma çalışmaları güçlükle sürerken, yangının ilerlemesini engellemek için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.