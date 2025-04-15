Çankaya Belediyesi, Ayşe İnan'ın hazırladığı "Zamanın Kanatları" illüstrasyon sergisini Başkentlilerle buluşturdu. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde açılışı yapılan sergi, sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. "Zamanın Kanatları/ Geçmiş-Şimdi-Gelecek" temalı sergi, hem çocuklar hem de yetişkinler için farklı duygusal bağlar kurarak geçmişi hatırlatmayı ve geleceğe dair umut aşılamayı amaçlıyor.

Sergi, özellikle çocuk edebiyatının ikonik karakterlerine ve ünlü yazarların hafızalarda iz bırakan eserlerine dayanan illüstrasyonlarla dolu. Ziyaretçiler, eserlerde kendilerine tanıdık gelen kahramanlarla karşılaşarak geçmişin izlerini tazelediler. Çocuklar, aileleriyle birlikte gezdikleri sergide okudukları kitaplardan tanıdıkları kahramanları görmenin heyecanını paylaştılar. Bu sergiyle, çocuklara geçmişi hatırlatmak ve yetişkinlere kendi çocukluklarına bir yolculuk yapmak hedefleniyor.

Ayşe İnan, sergisinde geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği birbirine bağlayan illüstrasyonlarla ziyaretçilerine ilham veriyor. Çalışmaları, zamanın geçici ve değişken yapısına rağmen umutla bakabilmeyi teşvik ediyor. Sanatçı, illüstrasyonlarını eskizlerden hareketle yaratırken, her dönemin izlerini bir araya getiriyor ve geçmişin değerlerine olan bağlılığı vurguluyor.

"Zamanın Kanatları" sergisi, 30 Nisan’a kadar Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde 09.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Bu eşsiz sergi, hem sanatı sevenlere hem de geçmişin izlerini arayanlara önemli bir fırsat sunuyor.