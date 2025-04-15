Gazeteci Cansu Baloğlu'nun moderatörlüğünü üstleneceği programda ,bugün alanında uzman isimlerle "Gelenekselden Dijitale : Google Haberciliği" programı gerçekleştirilecek.

Saat 13:00'te başlayacak olan etkinliğe medya dünyasının deneyimli isimleri konuşmacı olarak katılacak.

Türkiye İnternet Medya Birliği'nin katkılarıyla düzenlenecek olan etkinlikte , Haber Ankara İmtiyaz Sahibi Serhat Karaman ,PanHaber.com Genel Yayın Yönetmeni Orhan Kemal Erkılıç ve yeniankara.com Haber Müdürü Muhammed Ayber Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde dijitalleşmenin medya dünyası üzerine etkilerini ve Google'ın habercilik üzerindeki rolünü değerlendirecek.