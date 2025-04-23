Çin, Tiengong Uzay İstasyonu'na yapılacak yeni görev öncesi taykonot ekibini tanıttı.

Xinhua haber ajansının bildirdiğine göre, Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Başkan Yardımcısı Lin Şiçiang, düzenlediği basın toplantısında “Şıncou-20” görevinde yörüngeye gönderilecek 3 kişilik taykonot ekibini kamuoyuyla paylaştı.

Lin, bu seferin Çin’in uzay istasyonuna gerçekleştireceği beşinci insanlı görev olacağını belirtirken, göreve katılacak isimlerin Çın Dong, Çın Congrui ve Vang Cie olduğunu açıkladı.

Tanıtımın ardından üç taykonot da basın mensuplarının karşısına çıktı. Görevin komutanlığına atanan 46 yaşındaki deneyimli taykonot Çın Dong, 2016 yılında “Şıncou-11” görevinde Tiengong-2 laboratuvarında 33 gün boyunca görev yapmış; 2022’deki “Şıncou-14” misyonunda ise Tiengong Uzay İstasyonu’nda altı ay süreyle görev almıştı.

İlk kez uzaya çıkacak olan taykonotlar Çın Congrui ve Vang Cie’nin ise geçmişte farklı alanlarda görev yaptığı belirtildi. Çın’ın Çin Hava Kuvvetlerinde pilot olarak, Vang’ın ise Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi’nde mühendis olarak çalıştığı aktarıldı.

Fırlatma "Uzay Günü"ne denk gelecek

Taykonot ekibini taşıyacak olan “Şıncou-20” uzay aracı, yarın saat 17.17’de Çin’in kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden Long March-2F roketiyle uzaya gönderilecek. Bu önemli görev, Çin’de her yıl 24 Nisan’da kutlanan “Uzay Günü”ne denk geliyor.

Çin, 24 Nisan 1970’te ilk uydusu Dongfanghong-1’i fırlatmış, bu tarihi anmak adına 2016’dan itibaren her yıl 24 Nisan’ı “Uzay Günü” olarak kutlamaya başlamıştı.

Tiengong: Çin’in kendi uzay istasyonu

Çin, ABD’nin iş birliği yasağı ve Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu inşa etti. “Tiengong” adı verilen bu istasyon; bir çekirdek modül ile iki laboratuvar modülünden oluşuyor ve gelecekte bir uzay teleskobunun da eklenmesi planlanıyor.

İstasyonun ana bileşeni olan “Tienhı (Göksel Uyum)” modülü 29 Nisan 2021’de, ilk laboratuvar modülü “Vıntien (Gökleri Aramak)” 24 Temmuz 2022’de ve ikinci laboratuvar modülü “Mıngtien (Gökleri Düşlemek)” ise 31 Ekim 2022’de uzaya fırlatıldı. Bu modüllerin birleşimiyle istasyonun “T” şeklindeki ana yapısı tamamlanmış oldu ve şu anda “uygulama ve geliştirme” aşamasına geçmiş durumda.

Ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek olan “Şüntien (Gökleri Dolaşmak)” adlı uzay teleskobunun da bilimsel araştırmalarda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Tiengong’a insanlı görevler “Şıncou (Kutsal Gemi)” mekikleriyle, ikmal ve malzeme taşımaları ise “Tiencou (Gök Gemisi)” mekikleriyle gerçekleştiriliyor. Üç kişilik taykonot ekipleri dönüşümlü olarak görev yapıyor.